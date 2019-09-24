В резиденции на территории Киево-Печерской лавры, 24 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в Украине Раде Булатовича, который заканчивает свою дипломатическую каденцию в нашей стране.

Фото: УПЦ

На встрече также присутствовал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Предстоятель и Посол обсудили современный уровень государственных и культурных отношений между Сербией и Украиной, а также духовные православные связи, которые веками объединяли две страны.

Господин Булатович рассказал Его Блаженству о деятельности Посольства его страны в Украине и о направлениях украино-сербских межгосударственных отношений.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поблагодарил господина Посла за его работу на благо украино-сербских отношений и пожелал Господней помощи в следующей дипломатической деятельности.