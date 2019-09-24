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В Кривом Роге на территории ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» освятили новый храм УПЦ в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница".

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Криворожской епархии, освящение и первую литургию в храме 23 сентября совершил митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем.

Во время Литургии представители духовенства и верующие молились о восстановлении мира в Украине. 

По завершении богослужения состоялся молебен и крестный ход вокруг нового храма, после митрополит Ефрем поблагодарил за труды Генерального Директора ОАО «ЦГОК» Шевчик Дмитрия Владимировича.
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