Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон № 1098 о ВСК с нормами об импичменте.

Соответствующие данные содержатся в карточке законопроекта на сайте парламента.

Законопроект возвращен с предложениями президента 23 сентября.

Учитывая, что процедура импичмента уже частично урегулирована Конституцией Украины и Регламентом ВР, документ охватывает вопросы, связанные с деятельностью специальной следственной комиссии ВРУ (так как прошлый закон о ВСК признан неконституционным, в частности из-за нарушения процедуры вступления в силу).

Парламент предыдущего созыва принял закон о ВСК с нормами об импичменте. Документ передали на подпись президенту 12 июня. Таким образом, срок реакции главы государства истек 27 июня, сообщает 112 Украина.

Вместе с тем 23 сентября Зеленский подписал закон об импичменте его авторства. В этот закон перенесли регламентные нормы о процедуре импичмента, убрав с них ссылки на закон о временных следственных и специальных комиссиях ВРУ. Также регулируются некоторые особенности применения процедуры импичмента.