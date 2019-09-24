также в разделеПолитика
Суд ЕС снял с Януковича прошлогодние санкции, текущие – в силе 14
У Януковича заявили об отмене санкций против него 18
Медведчук: Идея канала Черное – Балтийское море по абсурдности затмила даже Hyperloop 60
Медведчук: Скупкой земель будут заниматься крупные корпорации для дальнейшей перепродажи 14
Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес 27
«Оппозиционная платформа – За жизнь» призвала власть разблокировать российские соцсети 16
Зеленский поблагодарил украинскую общину в США: вы – наши лучшие дипломаты 40
СМИ: Трамп приказал приостановить помощь Украине перед звонком Зеленскому 21
Зеленский надеется на предметную встречу с Трампом 57
Представитель Кабмина в Раде: Нас не ждут в НАТО 38
Верховный суд окончательно отклонил жалобу на назначение Богдана 21
Украина официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ 42
Зеленский одобрил реформу ГПУ: прокуроров ждет аттестация 38
Зеленский подписал закон о повышении штрафов за перегруженные фуры 24
Медведчук: Бюджет-2020 не свидетельствует о росте экономики страны 35
Зеленский подписал закон о господдержке кинематографии 24
Пристайко согласовал с президентом кандидатуры 20 новых послов 63
Зеленский и Трамп проведут часовую встречу 51

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон № 1098 о ВСК с нормами об импичменте.

Соответствующие данные содержатся в карточке законопроекта на сайте парламента.

Законопроект возвращен с предложениями президента 23 сентября.

Учитывая, что процедура импичмента уже частично урегулирована Конституцией Украины и Регламентом ВР, документ охватывает вопросы, связанные с деятельностью специальной следственной комиссии ВРУ (так как прошлый закон о ВСК признан неконституционным, в частности из-за нарушения процедуры вступления в силу).

Парламент предыдущего созыва принял закон о ВСК с нормами об импичменте. Документ передали на подпись президенту 12 июня. Таким образом, срок реакции главы государства истек 27 июня, сообщает 112 Украина.

Вместе с тем 23 сентября Зеленский подписал закон об импичменте его авторства. В этот закон перенесли регламентные нормы о процедуре импичмента, убрав с них ссылки на закон о временных следственных и специальных комиссиях ВРУ. Также регулируются некоторые особенности применения процедуры импичмента.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

осень
1456 грн.
19
Теги