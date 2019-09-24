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Тегеран отрицает обвинения со стороны Франции, Великобритании и Германии в ответственности за нападения на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Об этом сообщает BBC.

«Иран отверг совместное заявление лидеров Франции, Германии и Великобритании, в котором Тегеран обвиняется в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, произошедшие в этом месяце. Глава иранского МИД обвинил эти европейские страны в повторении американских претензий», - говорится в сообщении.

Ранее  Великобритания, Германия и Франция выступили с совместным заявлением, в котором возложили ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты на Иран.

Вместе с тем правительства трех европейских стран призвали Тегеран согласиться на переговоры по спорным вопросам и его ядерным и ракетным программам.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что нападение на Иран ведет к «полномасштабной войне».
ForUm

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