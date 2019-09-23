также в разделеРелигия
Губернатор Ровенской области заверил, что не допустит захватов храмов и незаконных перерегистраций церковных общин 15
В РПЦ заявили о полном воссоединении приходов русской диаспоры с Церковью 12
В Церкви призвали ответственнее относиться к венчанию 9
2,5 тыс верующих УПЦ отправляются в паломничество по Святой Земле 12
Верующие УПЦ молятся о погибших в ДТП на трассе Киев-Чоп 15
На Кировоградщине нетрезвый водитель пробил стену храма УПЦ 16
В Киев из Иерусалима прибыла Плащаница Богородицы 25
На Волыни активисты ПЦУ атаковали дом священника УПЦ 30
На Сумщине сотни верующих УПЦ отметили день Собора Глинских старцев 15
Священники Элладской Церкви призвали православных быть верными УПЦ 25
Митрополит УПЦ КП назвал главу ПЦУ лжецом 32
На Харьковщине семью священника пытались сжечь заживо в собственном доме 22
Митрополит Онуфрий рассказал о том, какую нашу молитву принимает Бог 18
В Чернигове тысячи верующих УПЦ отпраздновали день святого Феодосия 12
В Киево-Печерской лавре открыли набор в детскую художественную школу 11
Митрополит Антоний объяснил, почему нужно прощать обидчиков 10
В России в память о погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» открыли часовню 13
В Киеве сотни верующих УПЦ встретили мощи и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского 78

На Закарпатье в Мукачево, 22 сентября, впервые было совершено массовое крещение детей из национального поселения ромов.

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Крещение состоялось по инициативе главы епархиального молодежного отдела УПЦ архимандрита Агапита (Шпиняка) и настоятеля Свято-Троицкого храма протоиерея Ярослава Поповича, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

«Священники совершили таинство крещения на территории поселения. Крестными родителями стали участники Иршавской молодежки. Едва ли не впервые в истории полинациональных меньшинств было совершено массовое крещение в соответствии с канонами православной Церкви», – сообщили в епархии.

После крещения каждый ребенок получил благословение и нательный крестик. Матерям новокрещенных вручили подарки, а для детей организовали сладкий стол.

Семьи поселения ромов получили в дар икону Божией Матери.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1854 грн.
15
Теги