Президент США Дональд Трамп призвал Европейский Союз выделять больше денег Украине.

Об этом он заявил журналистам 22 сентября на Южной лужайке Белого дома перед отправлением в Хьюстон, сообщает УНИАН.

«У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они - нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад», - сказал он.

Напомним, Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, в частности деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов поступят от Министерства обороны.