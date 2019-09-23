Вчера, 22 сентября, в 21:55 в Деснянском районе Киева на улице Вискозная, 3 возник пожар автоцистерн с топливом (бензин и дизель), сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 23:48 подразделениями ГосЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

С помощью маневрового поезда с очага пожара на безопасное расстояние были эвакуированы 6 железнодорожных цистерн с нефтепродуктами.

К тушению привлекалось 90 человек, 18 единиц техники и 2 пожарных поезда.