«Фейковые новости» и их партнеры по Демократической партии, которые хотят держаться подальше от истории о требовании Джо Байдена к украинской власти уволить генпрокурора, который вел расследование в отношении его сына, ибо в противном случае они (Украина - ред.) не получили бы крупную сумму американских средств, и именно поэтому они (Демократическая партия и «фейковые новости» - ред.) сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и будничную беседу, которая у нас была с новым Президентом Украины», - написал Трамп.

Президент США добавил, что «ничего, что было бы хоть в каком-то смысле неправильным» в телефонном разговоре не говорил. И в очередной раз напомнил, что именно требование Байдена в 2016-м году было «полностью и тотально катастрофическим». Он в очередной раз обвинил прессу, которая якобы не хочет сообщать о деяниях своего оппонента должности вице-президента.

Напомним, ранее Администрация президента США отказалась предоставить информацию Конгрессу о жалобе, которая была подана сотрудником разведки в отношении Трампа. Известно, что она касалась частного разговора президента США с «иностранным лидером».