В Зоне 51, около военной базы в Неваде, пару участников фестиваля Official Alienstock Tour пытались прорваться на территорию зоны, однако их задержала полиция.
Как сообщает Reuters, опасение по поводу массового рейда Зоны 51 оказались необоснованными.
Шериф округа Линкольн Керри Ли сказал, что три человека были арестованы по подозрению в совершении вторжения на территорию Зоны 51. Четвертый был арестован за непристойное поведение, а пятый — за «инцидент, связанный с алкоголем».
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