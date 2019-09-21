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В Зоне 51, около военной базы в Неваде, пару участников фестиваля Official Alienstock Tour пытались прорваться на территорию зоны, однако их задержала полиция.

Как сообщает Reuters, опасение по поводу массового рейда Зоны 51 оказались необоснованными.

Более 3000 человек пришли к Зоне 51 — секретной базе ВВС США, которая, по слухам, хранит правительственные секреты о внеземной жизни и космических кораблях.
 
Рядом с Зоной 51 проходило два фестиваля, которые организовали после того, как пользователь Facebook в шутку призвал читателей штурмовать Зону 51 20 сентября, чтобы «увидеть инопланетян», которых от них «скрывают».

Шериф округа Линкольн Керри Ли сказал, что три человека были арестованы по подозрению в совершении вторжения на территорию Зоны 51. Четвертый был арестован за непристойное поведение, а пятый — за «инцидент, связанный с алкоголем».
ForUm

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