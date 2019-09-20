В Николаевской области Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве денег председателя областной общественной организации по поддержке фермеров и частных землевладельцев, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что «общественный деятель» требовал и получил 40 000 гривен от местного предпринимателя за согласование вопроса о выделении фермерскому хозяйству бюджетных средств для финансовой помощи.

Правоохранители задокументировали, что председатель ОО при содействии начальника профильного департамента облгосадминистрации и руководителя регионального отделения Укргосфонда организовали противоправную схему хищения бюджетных средств. За 10% «отката» злоумышленники способствовали предпринимателям в выделении государственной помощи для землевладельцев.

Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте сразу после перечисления всей суммы неправомерной выгоды на банковский карточный счет. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено подозрение в совершении преступления.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности чиновников, причастных к противоправной сделке.