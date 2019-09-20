также в разделеРелигия
В Церкви заявили, что она не против крещения младенцев, которые появились с помощью ЭКО 8
На Буковине верующие УПЦ хотят обратить внимание Президента на недопустимость назначения Михаила Павлюка главой Черновицкой ОГА 9
В Варшаве на совещании ОБСЕ прозвучало заявление о том, что в этом году захвачен 91 храм УПЦ 17
На Запорожчине сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом с мощами святого Феодосия Мелитопольского 11
В Церкви объяснили, почему произошла революция 1917 года 11
В Киев завтра прибудут мощи и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского 21
Епископ УПЦ выиграл суд о возвращении украинского гражданства 36
Филарет (Денисенко) заявил, что Патриарх Варфоломей просил Президента Украины ускорить ликвидацию УПЦ КП 27
В Белоруссию на торжества в честь святого Афанасия Брестского пригласили 9 архиереев УПЦ 18
Митрополит Польский Савва заявил о поддержке Украинской Православной Церкви и Митрополита Онуфрия 24
Митрополит Онуфрий рассказал о том, зачем Бог пришел на Землю 20
На Буковине сельский голова хочет передать землю под храмом УПЦ в пользование ПЦУ 20
Православные христиане празднуют чудо Архистратига Михаила: история праздника 82
В Мадриде на международной конференции митрополит УПЦ раскрыл причину захватов храмов 27
Филарет (Денисенко) заявил, что Патриарх Варфоломей стремится к абсолютной власти в Православии 43
Священники УПЦ поздравили спасателей МЧС с профессиональным праздником 16
На Закарпатье стартовал новый миссионерский проект православной молодежи 14
В день 75-летия Луганской епархии митрополит Митрофан пожелал, чтобы поскорее наступил мир 14

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября уволил Юрия Парфенюка с должности главы Дубенской районной государственной администрации Ровенской области в связи с истечением срока полномочий предыдущего Президента. 

Фото: Дзеркало плюс

Об этом говорится в распоряжении №338/2019-рп, опубликованном на официальном сайте Президента, сообщает Центр информации УПЦ

Как сообщалось, в Дубенском районе, которым руководил Юрий Парфенюк, местные власти активно содействовали захвату храмов канонической Церкви, принимая сторону новообразованной ПЦУ.

Также в этом районе произошел один из самых нашумевших случаев церковного рейдерства – в селе Птича, где верующих УПЦ выгоняли из храма, угрожая оружием. Захват прошел при бездействии полиции и с помощью экс-бойцов батальона «Айдар» и «Азов».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
3082 грн.
4
Теги