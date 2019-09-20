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В ночь на 20 сентября произошел пожар в Луцком гарнизонном военном госпитале, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 2:25 поступило сообщение о пожаре в Луцком гарнизонном военном госпитале, расположенном на улице Сенатора Левчановской. В 2:36 к месту вызова прибыли спасатели двадцать пятой Государственной пожарно-спасательной части города Луцка.

По внешним признакам установлено, что пожаром охвачена кровля больничного корпуса. Площадь пожара составляла около 500 квадратных метров.

Был объявлен 3-й номер вызова, по которому на месте происшествия сосредоточены 12 единиц пожарно-спасательной техники из всех трех подразделений службы «101» областного центра, также 6-й ДПРЧ г. Киверцы и 3-й ДПРЧ г. Рожище, оперативно координационный центр Управления ГосЧС в Волынской области.

Оперативно была проведена эвакуация пациентов и персонала госпиталя. В общем персоналом и спасателями эвакуирован 91 человек, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациентов госпиталя разместили в Луцкой городской клинической больнице. Пострадавших от пожара нет.

 

В 3:12 пожар был локализован, в 5:00 – ликвидирован. Продолжается разбор конструкций. Причина пожара устанавливается.
ForUm

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