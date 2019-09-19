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В Киеве в столичном храме в честь святого великомученика Пантелеймона завтра состоится торжественная встреча мощей и башмачка святителя Спиридона, Тримифунтского чудотворца.

Фото: Мощи и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского

Как сообщает Центр информации УПЦ, встреча святынь в храме состоится завтра в 15.30. Мощи и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского будут находиться в Киеве по 14 октября.

Святыня прибудет в столицу из  Свято-Ильинского монастыря Одессы.

Столичный храм в честь святого великомученика Пантелеймона находится в микрорайоне ДВРЗ. Храм будет открыт ежедневно с 08.00 до 19.00. Также каждый день в 18.00 будут совершаться акафисты перед мощами святого с водосвятным молебном и помазанием святым елеем, который освящен мощах святителя.

Святому Спиридону молятся о помощи в финансовых, житейских затруднениях, он является помощником в благополучном разрешении земельных и имущественных дел, бизнесе, деловых вопросах. Родители молятся ему о здоровье и благополучии детей, так как он также является их небесным покровителем.

Храм в честь святого великомученика Пантелеймона находится в Киеве по улице Алматинская, 107-а, парк «Сосновый». Доехать к храму можно на маршрутке № 555 на трамвае № 33 или 23 (от станции метро «Черниговская») или автобусом № 33 от этой же станции метрополитена до конечной остановки. Также 211-й маршруткой от Центрального автовокзала до конечной остановки.

*** Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце третьего века на острове Кипр. О его жизни сохранилось мало сведений. Известно, что он был пастухом, у которого была жена и дети. Все свои средства он отдавал на нужды бедных и странников. За это Господь наградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов.

После смерти жены, в царствование императора Константина Великого, его избрали епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, насыщенного милосердием и добрыми делами.

По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях I Вселенского Собора. На Соборе святитель вступил в спор с греческим философом, который защищал ересь ариан. Простая речь святителя Спиридона показала всем слабость и несостоятельность человеческой мудрости перед Премудростью Божьей. В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое крещение.

На том же Соборе святитель Спиридон наглядно привел доказательство Единства Святой Троицы, чем пристыдил еретиков. Он взял в руки кирпич и крепко сжал его: мгновенно из него вышел огонь, потекла вода, а глина осталась в руках чудотворца, что символизировало три лица Святой Троицы.

Святитель Спиридон прожил долгую жизнь и умер около 348 года. Мощи святого лежат на острове Корфу в храме, который освящен в честь него же, а правая рука святителя Спиридона находится в Риме.
ForUm

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