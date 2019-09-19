Шевченковский районный суд Киева отложил заседание по иску руководителя Офиса президента Андрея Богдана против журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» до 1 октября.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«19 сентября 2019 отложено подготовительное судебное заседание по иску Богдана Андрея Иосифовича к ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», Седлецкой Н.Ю., Савчуку М.В., Егошину В.А. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации», - сказано в нем.

Судьей удовлетворено ходатайство представителя ответчика об отложении подготовительного судебного заседания в целях обеспечения права на подготовку и подачу отзыва на исковое заявление.

Следующее подготовительное заседание назначено на 1 октября.

Как сообщал ForUm, Богдан подал иск против журналистов 20 августа.