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Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Савва выразил свою поддержку Украинской Православной Церкви и Ее Предстоятелю — Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой Информационно-просветительский отдел УПЦ, 19 сентября состоялась встреча главы Представительства УПЦ при международных организациях епископа Барышевского Виктора с Предстоятелем Польской Православной Церкви Митрополитом Варшавским и всей Польши Саввой. 

Епископ Виктор передал Митрополиту Савве теплые поздравления от имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и выразил благодарность за постоянную молитвенную поддержку Украинской Православной Церкви.

Глава Представительства УПЦ при международных организациях проинформировал Предстоятеля Польской Церкви о положении Украинской Православной Церкви после изменения государственной власти в Украине, выразив надежду на постепенное прекращение притеснений верующих и религиозных организаций УПЦ, ссылаясь на публичные высказывания первых лиц государства о невмешательстве в дела Церкви и устойчивое стремление к установлению межконфессионального мира.

Архиерей УПЦ отметил, что за последние месяцы захваты православных храмов сторонниками ПЦУ хоть и уменьшились, но не прекратились совсем.

Также внимание было сосредоточено на информации по обсуждению «украинского церковного вопроса» в среде Поместных Православных Церквей.

В свою очередь, Блаженнейший Митрополит Савва выразил свою неизменную поддержку Украинской Православной Церкви и Ее Предстоятелю — Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.
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