Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий объяснил, зачем Христос вочеловечился.

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Об этом говорится в анонсе программы «Слово Предстоятеля», которая выйдет в субботу, 21 сентября, на телеканале «Интер», сообщает Центр информации УПЦ.

«Сын Божий пришел на Землю для того, чтобы взять на себя грехи, которые нас отделяли от Бога. И сделать нас снова Божьими благословенными Детьми», - сказал Предстоятель УПЦ.

Предыдущий выпуск программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий посвятил теме духовного подвига и призвал верующих не бояться подвига, к которому призывает Церковь.