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В Верховной Раде предлагает отменить акциз на ввоз транспортных средств на территорию Украины.

Об этом свидетельствует зарегистрированный в ВР законопроект № 2132, сообщает Finance.ua.

Проект закона указывает, что акциз на транспорт нарушает налоговую политику.

Авторы отмечают, что ставки, которые действуют сейчас, противоречат Налоговому кодексу, а именно определению о социальной справедливости: налоги и сборы должны устанавливаться в соответствии с платежеспособностью налогоплательщиков.
 
В законопроекте говорится, что дешевые авто покупают лица с низкой платежеспособностью, а высокие акцизные налоги в сочетании с высокими ставками в несколько раз превышают цену самого автомобиля, что является налоговой дискриминацией людей.

Таким образом, на дешевый автотранспорт предлагают снизить налоги.

«Поскольку акцизный налог на транспортные средства является таковым, что в целом нарушает основные принципы налоговой политики, то любые попытки изменить акцизные ставки, которые будут зависеть от каких-либо технических, возрастных или иных характеристик, а также все попытки через чрезмерные налоги стимулировать людей покупать более новые автомобили, на которые у них нет средств, будут все равно противоречить действующему законодательству Украины и не могут выполнить задекларированную функцию», – отмечается в тексте.

 
ForUm

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