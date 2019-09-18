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Священники Украинской Православной Церкви поздравили спасателей МЧС с профессиональным праздником и отметили их наградами.

Фото: Киево-Печерская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ и пресс-службы епархий, 17 сентября в Украине отмечают День спасателя, который является профессиональным праздником не только работников всех аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, но и тех, кто внес вклад в дело ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защиты жизней и здоровья людей.

В Киеве представитель Киево-Печерской лавры архимандрит Иларион (Мокрицкий) совершил молебен, а также вручил награды УПЦ и памятные подарки сотрудникам Управления по чрезвычайным ситуациям Печерского района ГУ ДСНС.

В Ужгороде предсавители духовенства Мукачевской епархии совершили благодарственный молебен и освящение личного состава Аварийно-спасательного отряда специального назначения.

В Мукачево священники поздравили работников 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда и 17-й Государственной пожарно-спасательной части. Протоиерей Виктор Мисо и протоиерей Игорь Билак освятиили спецтехнику части, рабочие места и самих работников службы.

В Берегово преставитель епархии протоиерей Эмилиан Войтович также поздравил спасателей с профессиональным праздником и совершил освящение личного состава районного отдела Управления ДСНС Украины.
ForUm

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