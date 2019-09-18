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На Закарпатье в селе Становая впервые на территории Мукачевской епархии православная молодежь инициировала проведение миссионерского проекта «Приведи в храм ближнего».

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Мукачевскую епархию, проект проводится по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, а инициатором является глава Становского молодежного братства, настоятель Петропавловского храма села протоиерей Василий Попович.

«Христос стучится в двери нашего сердца, и говорит, что Он есть жизнь и каждый верующий в Него будет иметь жизнь вечную. Настоящая жизнь рядом, главное распознать Его и открыться для Него.

Человек живет образами. Образы, которые он воспринимает из окружающего мира, формируют его мировоззрение, и определяют жизненный путь. Христос Образ Бога Отца. В Нем освящается наше человеческое естество, и преображается для вечности. Он создал Церковь, в которой этот образ мы можем воспринять и войти в настоящую реальность нашего бытия.

Поможем друг другу сделать шаг к Богу, к Его Святой Церкви. Приходите в храм Божий и не забывайте, что время нашего спасения является именно сегодня. Бог в помощь нам», – прокомментировал цель проекта протоиерей Василий Попович.
ForUm

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