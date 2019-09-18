В Луганске 16-17 сентября прошли торжества, приуроченные празднованию 75-летия со дня основания Луганской епархии, в которых приняли участие священнослужители и верующие УПЦ со всего Донбасса и других регионов Украины.

Фото: Луганская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Луганскую епархию, 16 сентября в зале Луганского академического украинского музыкально-драматического театра митрополит Луганский и Алчевский Митрофан во время торжественной Академии поздравил всех присутствующих с юбилеем и зачитал историческую справку о епархии – с момента ее учреждения и до наших дней.

«Любой юбилей – это еще один повод вознести благодарность Богу за его милости и щедроты, за радости и скорби, и попросить у него благословения и помощи на дальнейшую жизнь, на наши труды и добрые дела», – подчеркнул владыка Митрофан.

Митрополит УПЦ отметил, что за последние годы количество храмов и верующих в епархии существенно выросло, и все священники, как в церкви, так и в домашних молитвах, усердно молятся о наступлении мира, «чтобы мы могли как можно быстрее вернуться к мирной созидательной жизни, чтобы люди чувствовали какую-то уверенность в будущем».

«Я поздравляю всех с нашим общим юбилеем, 75-летием Луганской епархии, и каждому хотел бы пожелать мира, добра, благополучия, Божьего благословения на жизнь, на труды, чтобы не падали духом, помнили, что есть Господь, который всегда готов прийти на помощь, утешить нас, поддержать в трудные минуты. И, конечно, желаю, чтобы как можно быстрее наступил мир на нашей земле, чтобы наша епархия, готовясь к следующему юбилею, могла спокойно, в мире осуществлять свою миссию», – пожелал митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.

17 сентября в день юбилея епархии и дня Ангела митрополита Митрофана, архиерие и представители духовенства совершили Литургию в Свято-Владимирском кафедральном соборе. За богослужением сотни верующих УПЦ молились о мире в Украине.

Фото: Луганская епархия УПЦ