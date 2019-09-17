В Офисе президента состоялось учредительное собрание по избранию членов Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Нам важна свобода слова, и мы хотим помогать вам решать проблемы», - отметил во время собрания замруководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отметил, что сейчас перед украинскими журналистами стоят три вызова: манипуляции в СМИ и социальных сетях, экономическая независимость медиа, низкий уровень престижности журналистики.

«Журналистика перестала быть стандартом, сегодня журналистом может называться человек, который не придерживается стандартов. Возвращение уважения журналиста, его ответственности - это наша и ваша прямая задача», - заявил он.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук проинформировала участников собрания о законодательных инициативах, предложенных Комитетом к рассмотрению на этой неделе. Речь идет о законопроектах о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием и о внесении изменений в Закон Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» относительно совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Нацсовета. Также продолжается работа с экспертами над финальной версией законопроекта об аудиовизуальных сервисах.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Сергей Швец отметил, что на 6 ноября запланировано проведение парламентских слушаний по вопросам свободы слова.

Участники мероприятия выбрали временный состав Совета, который должен разработать положение о его деятельности. Планируется, что после утверждения положения будет избран постоянный состав Совета.

От общественных организаций во временный состав избраны: Татьяна Лебедева, Тарас Шевченко, Диана Дуцик, Татьяна Попова, Александр Бурмагин и Светлан Остапа, от средств массовой информации - Михаил Ткач, Наталья Гуменюк, Вадим Миский, Данил Яневский, Павел Елизаров и Наталья Влащенко. Впоследствии Михаил Ткач и Даниил Яневский отказались участвовать в работе Совета, поэтому будут приглашены те, кто занял следующие места по результатам рейтингового голосования.

Офис Президента будет представлять Максим Кречетов. Также в состав Совета по должностям должны входить представители Независимого медиа-профсоюза Украины (НМПУ) и Национального союза журналистов Украины (НСЖУ). НМПУ делегировала кандидатуру Сергея Штурхецкого, а НСЖУ планирует определить своего представителя позже.

Секретарем Совета избран Вадим Миский. Первое заседание новосозданного органа должно состояться через две недели.

«Любой из желающих сможет приходить на заседания или письменно предоставлять предложения в положение о Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов», - констатировал Кречетов.

По его словам, Совет должен сформулировать современное содержание понятия «свобода слова».

«Благодаря соцсетям каждый может стать корреспондентом или блогером. Надо подумать, какая функция СМИ в качестве посредников между властью и гражданским обществом», - отметил Кречетов.

Также Совет должен заниматься вопросом саморегуляции журналистов и выработать принципы работы журналиста.

«Это вопрос национальной пресс-карты, о которой говорят уже не первый год. Потому что сегодня каждый может напечатать себе удостоверение работника СМИ. Должны быть прописаны единые стандарты журналистики. Должна быть формализация редакционной политики каждой редакции, чтобы факт нарушения этих стандартов со стороны владельца, власти, самого журналиста можно было зафиксировать», - заявил Кречетов.

Кроме того, Совет будет рассматривать отдельные проблемные случаи в деятельности журналистов и разрабатывать пути решения проблем. На заседание можно будет приглашать народных депутатов и представителей правительства, если эти случаи находятся в сфере их компетенции.

«Участие в работе Совета будет открытым. Каждый желающий сможет участвовать в заседании определенной секции по отдельным направлениям», - резюмировал Кречетов.