На Днепропетровщине в селе Новотроицкое 15 сентября митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней заложил камень в основание будущего храма УПЦ в честь Пресвятой Троицы.

Фото: Днепропетровская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, прихожанами храма станет религиозная община в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник", большая часть которой состоит из медперсонала областной физиотерапевтической больницы-курорта «Соленый лиман».

Во время богослужения представители местной власти, строители и благотворители, дирекция и ученики школы, пациенты и персонал больницы-курорта и многочисленные жители поселка молились о будущем храме.

Как сообщалось, село Новотроицкое расположено на берегу известного озера Соленый Лиман, на дне которого находятся залежи лечебной грязи, а рядом – источники минеральных вод. В 2001 году митрополит Ириней освятил корпуса областной физиотерапевтической больницы-курорта «Соленый лиман» и часовню в честь иконы Божьей Матери "Живоносный Источник", которую построили над бюветами лечебной воды.

26 июня 2005 года в часовне совершили первую литургию. На богослужениях в часовне поет уникальный хор, который состоит из врачей-заведующих различных отделений больницы «Соленый лиман».

В рамках расширения благотворительной деятельности общины при областной физиотерапевтической больнице возникла инициатива открыть богадельню для престарелых, больных, одиноких священнослужителей и монахинь. Также будет создано православное сестричество милосердия.

Главный врач курорта Валерий Гаркуша активно помогает приходу храма-часовни.