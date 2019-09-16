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Специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в 2020 году вырастет на 20% - с 756 грн за до 907,2 грн за 1000 штук.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год» (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную Раду, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет также на 20% - с 1213,61 грн до 1213,61 грн за 1000 шт.
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