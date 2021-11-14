В Украине подорожали сигареты и алкоголь. Причем курение выросло в цене очень ощутимо. В течение года, с октября 2020 по октябрь 2021 года, выросли в цене все виды алкогольной и табачной продукции, передает Today.ua.

За отечественные сигареты теперь выставляют такие цены:

- сигареты с фильтром в октябре стоили в среднем по 50,02 гривны за пачку, и это было на 19,2% дороже, чем в октябре 2020 года;

- сигареты без фильтра продавались в среднем по 44,77 гривны, что на 18,8% превышало прошлогоднюю цену.

Выросли в цене, правда не так ощутимо как табачные, и алкогольные изделия. Меньше прибавила в цене водка, а более всего подорожало пиво.

В частности, цены на алкоголь изменились так:

- пиво отечественного производства за год стало дороже на 7,2% (теперь пол-литровая бутылка в среднем стоит 18,94 гривны);

- водка выросла в цене на 1,8% (нынешняя средняя цена пол-литровой бутылки составляет 94,11 гривны);

- вина столовые подорожали на 4% (за бутылку 0,75 л теперь нужно отдать 69,61 гривны).

Напомним, ученые говорят, что алкоголь может быть полезен организму. Он способен помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Правда, употреблять его следует очень дозированно. Речь идет о дозе, эквивалентной 105 граммам водки в сутки. Большие дозы нанесут организму вред, а не пользу.