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Такую негативную реакцию злоумышленников вызвало сделанное спецназовцев замечания. Они применили газ и избили милиционера, который, защищаясь, был вынужден применить оружие.

В Дарницком районе Киева около 01:00 трое злоумышленником напали на сотрудника полка полиции особого назначения №2, сообщает пресс-служба полиции столичного главка.

Мужчина после несения службы возвращался домой. Во дворе дома он услышал громкую музыку и брань - так «отдыхала» компания молодых людей. Полицейский подошел к ним, представился и показал служебное удостоверение. Затем попросил их вести себя тише и прекратить нарушать общественный порядок.

«Один из парней подошел к полицейскому и начал с ним спор. Во время этого разговора полицейский почувствовал, как кто-то ударил его в голову и задул лицо газом. Травмированный спецназовец достал собственный зарегистрированный травматический пистолет и, совершив сначала предупредительный выстрел вверх, выстрелил оппоненту в ногу», - говорится в сообщении.

После этого трое молодых людей из компании набросились на полицейского и начали его избивать. В это время из магазина, расположенного во дворе дома, выбежали охранники, которые вмешались в ситуацию. Полицию и «скорую» вызвала одна из девушек, которая была в компании правонарушителей.

Врачи госпитализировали пострадавших. У полицейского обнаружили многочисленные гематомы и травмы тела, а также переломаны два ребра. Сейчас он проходит дополнительные медицинские обследования. Другой пострадавший, получивший  огнестрельное ранение ноги, находится в больнице. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.

Следственно-оперативная группа на месте задокументировала событие, опросила фигурантов и свидетелей конфликта, обработала видео с камер наблюдения. Трех молодых людей, которые наносили удары полицейскому, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас с ними общаются следователи.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанным за совершенное грозит до пяти лет лишения свободы.
ForUm

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