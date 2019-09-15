В Укрзализныце презентовали первый плацкартный вагон после капитального ремонта.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
«В этом году начали работу - модернизировали 3 плацкартных вагона. Сейчас Укрзализныця работает над своим бюджетом на 2020 год. У компании есть около 200 плацкартных вагонов, которые могут быть восстановлены таким ремонтом», - сообщил председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов.
В вагоне изменили интерьер, установили новые полки, окна, светодиодные светильники и систему кондиционирования воздуха. Верхние полки оборудовали защитным бортиком. Также в вагоне установили новые туалетные комплексы закрытого типа и системы видеонаблюдения.
Ремонт одного вагона стоит около 10,5 миллиона гривен, что вдвое дешевле, чем покупать новый. Благодаря ремонту срок службы вагона возрастет на 14 лет.
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