также в разделеОбщество
Папа Римский приветствовал обмен пленными между Украиной и Россией 16
Поляки задержали двух украинцев за контрабанду янтаря 14
В Ривне 12-летняя девочка родила ребенка 53
В Крыму закрыли два пляжа 22
Сенцов показал единственное фото из тюрьмы 38
В Антарктиде провели марш в поддержку животных 22
В Украину идут первые заморозки 66
Спасатели ликвидировали пожар на свалке возле Ривне 12
В Черное море направятся военный корабль США 34
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности 20
Украинские моряки завершили обучение на американских катерах Island 23
Оккупанты 14 раз нарушали «тишину» на Донбассе 29
НАБУ открыло дело в отношении экс-гендиректора Укроборонпрома Букина 27
Внедрение 5G в Украине пока не актуально 32
Сегодня почти все моряки вернутся домой в Одессу 20
Возле Крымского моста произошло смертельное ЧП 86
Погода в Украине резко ухудшилась 54
В зоне ООС погиб военный 29

В Укрзализныце презентовали первый плацкартный вагон после капитального ремонта.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

«В этом году начали работу - модернизировали 3 плацкартных вагона. Сейчас Укрзализныця работает над своим бюджетом на 2020 год. У компании есть около 200 плацкартных вагонов, которые могут быть восстановлены таким ремонтом», - сообщил председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

В вагоне изменили интерьер, установили новые полки, окна, светодиодные светильники и систему кондиционирования воздуха. Верхние полки оборудовали защитным бортиком. Также в вагоне установили новые туалетные комплексы закрытого типа и системы видеонаблюдения.

 

Ремонт одного вагона стоит около 10,5 миллиона гривен, что вдвое дешевле, чем покупать новый. Благодаря ремонту срок службы вагона возрастет на 14 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги