Пожарные ночью ликвидировали пожар на свалке вблизи села Бармаки и города Ривне, площади которой составляла почти 150 м.кв.

Об этом ГУ ГСЧС Ривненской области сообщает в Facebook.

«По состоянию на 2:00 15 сентября пожар на полигоне твердых и бытовых выходе вблизи населенного пункта Бармаки и областного центра города Ривне, находящегося на территории Шпановского сельского совета - полностью ликвидирован», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 сотрудников ГСЧС области с привлечением спасательной спецтехники тушили пожар на площади около 150 м.кв.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Ривне возник пожар на свалке вблизи населенного пункта Бармаки. Тушение пожара началось в 19:30.