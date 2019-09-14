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В Киеве в ночь с 13 на 14 сентября в Подольском районе произошел пожар в одном из ресторанов. Об этом сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 03:50. По предварительным данным, возгорание возникло на кухне, огонь распространился в другие помещения, однако, пожарным удалось остановить дальнейшее распространение пожара. В 05:00 пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м.

На момент возникновения пожара людей в заведении, кроме дежурного охранника, не было. Никто не пострадал.

Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание в электросети. Окончательную причину установит следствие.
ForUm

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