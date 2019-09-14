В Украине внедрение 5G нецелесообразно, так как первоначальной целью является завершение внедрения 3G и 4G в ближайшие год-два. Об этом в субботу, 14 сентября, заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на конференции YES в Киеве.

«Чтобы прийти к вопросу 5G, надо много починить того, что у нас сломано. Ни один человек в стране не понимает, какое у нас реальное проникновение интернета в регионы. Мы очень хотим это отремонтировать это в ближайшие несколько месяцев», - сказал он.

По его словам, целью на сегодняшний день является доступ всех населенных пунктов Украины к широкополосному интернету в течение трех лет.

Также вице-премьер заявил, что полноценное внедрение 3G и 4G также требует дополнительного времени и усилий, так как до сих пор в Украине много «белых» или «черных» пятен без этой связи.