12 сентября Генеральная прокуратура Украины (ГПУ), совместно с Государственной Фискальной Службой (ГФС) задержали Александра Лицкевича — одиозного мошенника, владельца «элитного магазина» «Lux group», который продолжительное время обманывал своих покупателей, продавая им поддельные дорогостоящие аксессуары. Об этом сообщает интернет-издание «Аргументум» со ссылкой на собственный источник в одной из силовых структур.

Обороты этого мошенника достигали 1 000 000 $ в месяц. Скрываясь от следственных органов, не реагируя на полицейские машины, устраивая погоню на элитном «Мерседес» S222 Coupe, Александр Лицкевич, торговец подделками и мошенник, пытался скрыться, но был задержан, сообщает From-ua.

«Хотим напомнить, что это тот «барыга», который прикрывался влиятельными правоохранителями, с которыми, по словам самого Лицкевича, отдыхал на элитной яхте, который завладел крупными суммами средств обманутых покупателей. При задержании подозреваемый Лицкевич пытался скрыться от полиции, был объявлен план перехват», - отметил источник издания.

Сейчас Александр Лицкевич задержан, ему вручено подозрение, ведётся следствие.

Не смотря на то, что мошенник задержан, ведутся следственные действия относительно тех правоохранителей, которые обеспечивали ему свое покровительство. Стоит также отметить, что от пострадавших приходит все больше и больше заявлений о незаконных действиях подозреваемого.

«Надеемся на справедливое решение суда», - отметил источник издания.