Во время проверки документов у пассажиров автобуса, который следовал в Харьков, полицейские обнаружили 35-летнего жителя города Хрустальный (бывший г. Красный Луч), который по оперативной информации значится как участник незаконного вооруженного формирования «ЛНР».

Как сообщает пресс-служба полиции, мужчина направлялся в Харьков, чтобы открыть визу в Прибалтику и начать жизнь «с чистого листа».

Подозреваемый рассказал оперативникам Управления уголовного розыска, что в конце ноября 2014 года в связи с тяжелым материальным положением вступил в ряды четвертой отдельной мотострелковой бригады «народной милиции» «ЛНР», на должность водителя. В функциональные обязанности мужчины входил перегон военной техники с территории РФ на временно оккупированную территорию Луганской области.

За свою «службу» мужчина сначала получал зарплату в размере 300 долларов США, а впоследствии 15 тыс. российских рублей. Из-за плохого отношения командиров бригады к подчиненным он покинул ряды боевиков.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Ведется следствие.



