Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чешской Республики Радека Матулу для разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, посол был приглашен 11 сентября.

«Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии по русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию», - говорится в сообщении.

В МИД Украины и в дальнейшем будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщал ForUm, Земан принял делегацию «Всемирного Совета подкарпатских русинов».

В делегацию вошли лидеры организации, которая жалуется на притеснения русинов в Украине, некоторые из собеседников Земана также известны тесными контактами России