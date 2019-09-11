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Пожар на территории склада Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области локализован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 11 сентября в 11:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении на территории воинской части А1119 расположенной на территории Калиновского района.

К месту происшествия по повышенному номеру вызова были направлены силы и средства Сводного отряда №1.

По прибытию бойцов ГосЧс выяснилось, что огнем охвачена сухая растительность. В 13:17 пожар был локализован.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас работы по ликвидации пожара продолжаются. Ситуация под контролем. Угрозы для населения нет.

Напомним, 11 сентября на складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области из-за горения сухой травы произошли взрывы.
ForUm

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