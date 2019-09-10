В поддержку патриарха Филарета его сторонники и верующие организовали 7 сентября митинг на Софийской площади. Собрание, на котором присутствовало более 2000 верующих и единомышленников Филарета, проходило в преддверии заседания Окружного административного суда г. Киева, где 11 сентября будет рассмотрен иск патриарха Филарета к Министерству культуры Украина об отмене действия статутов УПЦ КП и Киевской патриархии.

Как заявляют в УПЦ КП,в суде в ходе заседания в качестве третьего лица на стороне ответчика были привлечены адвокаты Киевской митрополии Православной Церкви Украины. В качестве аргумента приводилась угроза нарушения прав религиозного объединения.

Представители УПЦ КП заявили, что не ставят под сомнение право существования любой конфессии или религиозного объединения, которое не нарушает закон. И требуют отменить приказ Минкультуры от 30 января текущего года, которым было упразднено действие статутов УПЦ КП и Киевской патриархии УПЦ КП.

«Мы стремимся отмене приказа Министерства культуры Украины от 30.01.2019 года №54, только в той части, которой было отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии УПЦ КП.

Также, ликвидационная комиссия Киевской патриархии УПЦ КП, которая была сформирована решением Священного Синода ПЦУ, направила в суд своего адвоката, который, якобы, представляет интересы Киевской патриархии УПЦ КП.

Раз подчеркиваем. Попытки одного юридического лица (Киевской митрополии ПЦУ) ликвидировать другое юридическое лицо (Киевскую патриархию УПЦ КП), прикрываясь надуманными предлогами - плохо прикрытым рейдерством»,-утверждает пресс-центр УПЦ КП.

«Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата надеется, что суд вынесет правосудное решение и права миллионов верующих, как в Украине, так и в диаспоре, будут восстановлены», - говорится на сайте УПЦ КП.