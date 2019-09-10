Ночью 10 сентября неизвестные обстреляли дом председателя Малинской объединенной территориальной громады Березновского района Анатолия Димитрова.
Как сообщает пресс-служба полиции Ривненской области, сообщение от председателя Малинской ОТГ, что на территории его дома раздались выстрелы, поступило в 02:30.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестный осуществил четыре выстрела в направлении хозяйства 44-летнего жителя Малинска, председателя ОТГ, два из которых попали в стекло автомобиля «Renault Scenic», другие - в дом: возле окна и в окно чердака.
В помещении находились супруги и трое их детей: 6-ти, 13-ти и 18 лет. Никто из них не пострадал.
С места происшествия полицейские изъяли четыре гильзы калибра 7.62 мм и обломки деформированной пули.
Следователи Березновского отделения полиции устанавливают все обстоятельства происшествия в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 15, части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).
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