Господь каждого из нас ведет к абсолютному совершенству, если мы доверимся Божьему руководству, только мы сами тормозим процесс совершенствования: своим непослушанием увеличиваем расстояние до нужной цели, наматываем лишние круги из-за упрямства, делаем путь более болезненным по собственной глупости, в результате чего наступаем на одни и те же грабли.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Господь, несмотря на все наши попытки помешать себе стать лучше и счастливее, по величайшему милосердию Своему не оставляет нас и не бросает, а выводит из тупиков, стелет заботливо «соломку», чтоб не сильно ушиблись, переносит через бурные потоки вод, утешает и исцеляет.

Мы отказываемся в большинстве случаев от Его помощи и Его советов, несемся стремглав неведомо куда, к непонятным нам самим целям», - рассказал митрополит.

Он отметил, какие ошибки делает человек на пути совершенствования.

«Нет осознанности в жизни. Именно в этой неосознанности кроется роковая ошибка. Неосознанность – бесовская ловушка, через нее в сердце человека, а соответственно, и в жизнь, проникает всякое зло.

Многие не считают проблемой жить с размытыми ориентирами и задачами или же с их отсутствием. Подумаешь, отсутствуют четкие цели и представления. Вроде бы и страшного ничего в этом нет.

Но неосознанное проживание, если оно не контролируется самим человеком, контролируется кем-то другим. Господь без нашей доброй воли не может нами управлять и вести. Следовательно, в таких случаях руководство не в Божьих руках, а противоположных, которые абсолютно не считается с человеческой волей», - сказал управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что человек, который живет без смысла, станет жертвой темных сил.

«Брать, что плохо лежит – вот девиз тех, кто хочет погубить души. Если душа ничья, если у нее нет хозяина (а если она не принадлежит Богу, то у нее нет Хозяина), ее прибирают к рукам другие силы.

Человек, живущий без смысла жизни, не стремящийся к правде, неизбежно рано или поздно станет жертвой врагов Истины и добра», - отметил он.

Владыка рассказал, что нужно делать, чтобы уберечься от этого.

«Выход один – волевое усилие в сторону добродетели. Изо дня в день, на протяжении всей жизни. И только делая постоянные усилия над собой, своей ленью, поднимая себя за волосы, как герой Мюнхгаузен, из тьмы к свету, мы постепенно будем удаляться от зла в сторону добра.

Конечно же, все наши усилия тщетны без помощи Божьей, Его милости и постоянных даров.

Лишь с упованием на Великодушного Господа и Его силу, любовь, но с максимальными собственными усилиями мы сможем преодолеть любые невзгоды, трудности и стать Божьими - такими, какими задумал нас Бог. Задумка известна только одному Создателю», - подчеркнул митрополит.

Владыка процитировал слова К. Льюиса: «Вопрос не в том, чем мы собираемся быть, а в том, к чему Он, создавая, предназначал нас. Он – изобретатель, мы же – только Его изобретения. Он – художник, мы – только картина. Откуда же нам знать, какими Он собирается сделать нас?».