также в разделеРелигия
В Церкви рассказали, как научиться узнавать волю Божию о себе 7
В РПЦ назвали «особо циничным» уверение Зори в братской любви к митрополиту Фанара 9
На Буковине местная власть перевела в ПЦУ три храма против воли религиозных общин УПЦ 16
Митрополит УПЦ призвал верующих прожить жизнь так, чтобы сохранить право называть Бога своим Отцом 12
Музею Киевских духовных школ подарили крест известного старца 12
Епископ УПЦ рассказал, как преодолеть обиду 12
В день 78-летия начала блокады Ленинграда православные молились о 700 тыс погибших жителей и 2 млн освободителей 9
На Киевщине появился новый храм УПЦ 16
В Почаеве начались торжества в честь обретения мощей преподобного Иова 24
В Вашингтоне в день 70-летия русского прихода открыли памятник святому праведному Иоанну Кронштадтскому 20
Патриарх Кирилл рассказал, почему Тамерлан не взял Москву 17
В РПЦ надеются, что обмен пленными станет началом пути к примирению 13
Одесский митрополит УПЦ поздравил сестер милосердия Марфо-Мариинской обители с 5-летием миссионерского служения 31
РПЦ примет общины Русского экзархата, которые захотят выйти из юрисдикции Константинопольского патриархата 18
В Виннице в ночь на 14 сентября верующие УПЦ будут молиться возле отнятого у них храма 17
Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал, как правильно относиться к земным благам и богатству 16
Митрополит Онуфрий рассказал, может ли человек сделать Бога своим должником 27
Черновицкая ОГА тайно перерегистрировала общину УПЦ в ПЦУ 18

Накануне праздника Собора преподобных Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих, 9 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и lavra.ua, ему сослужили представители епископата и духовенства. Богослужебные песнопения исполняли братские хоры обители.

Сегодня, 10 сентября, Предстоятель возглавляет Божественную литургию в Успенском соборе. После Литургии состоится крестный ход до Дальних пещер обители.

Сегодня в Киево-Печерской лавре совершается шесть литургий: в 01.00 – в Ближних пещерах; в 05.00 – в Дальних; в Крестовоздвиженском храме - в 06.30, по окончании - панихида по почившей братии; в 07.00 – в Трапезном храме, в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» - в 08.00 (по окончании - освящение воды на колодцах); в Успенском соборе – в 08.30, по окончании - крестный ход к Дальним пещерам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги