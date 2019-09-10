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В Роменском районе Сумской области преступная группа пыталась украсть нефтепродукты из скважины Анастасивского месторождения Ахтырканефтегаз, но в результате ее повреждения возник масштабный пожар, сообщает пресс-служба Нацполициы Сумской области.

Данная скважина не эксплуатируется около полутора лет. Огонь полностью уничтожил автомобиль КамАЗ и техническое оборудование скважины.

В полиции данное событие квалифицировали по ч.3 ст.292 УК Украины «Повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов, что привело к пожару, значительному загрязнению окружающей среды или иные тяжкие последствия».

По всем признакам пожар возник при попытке несанкционированного отбора нефтепродуктов. В полиции же начали мероприятия, направленные на установление лиц, которые могут быть причастны к указанному преступлению.

 «Во время проведения соответствующих следственных и оперативно-розыскных действий была разоблачена преступная группа, члены которой ночью пытались совершить кражу нефтепродуктов из вышеупомянутой скважины, - комментирует и.о. начальника ГУНП области Вадим Дзюбинский. - Одного из них уже задержали. Это местный житель, 1976 года рождения. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание его сообщников».

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Согласно действующему законодательству ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
ForUm

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