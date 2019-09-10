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Украинские власти продолжают переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога пока не стоит, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Переговоры ведутся по следующим освобождениям наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму», - сказала она в эфире программы «Сейчас уже» на hromadske.

Также Денисова отказалась называть фамилии заключенных, которых могут обменять.

«Если хочешь что-то сделать, об этом надо молчать», - отметила омбудсмен.

7 сентября состоялся большой обмен пленных. С российской плена вернулись 35 украинских. Среди них - 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.
ForUm

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