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В Виннице у Спасо-Преображенского кафедрального собора, захваченного ПЦУ, в ночь с 13 на 14 сентября, по случаю 4-летия установления праздника Собора Винницких святых и 81-летия со дня рождения митрополита Макария (Свистуна), будет совершена праздничная Божественная литургия.

Фото: Википедия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, богослужение на месте упокоения митрополита Макария возглавит митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр). Начало литургии в полночь, Часы – в 23.45.

Праздник в честь Собора Винницких святых установлен Священным Синодом Украинской Православной Церкви 1 апреля 2015 года. Впервые Божественную литургию по случаю праздника именно на площади перед кафедральным собором совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
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