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На выполнение мероприятий по системному реформированию Службы безопасности Украины в ведомстве начат функциональный аудит собственных структурных подразделений. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

«Рабочие группы, созданные в СБУ для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности», - говорится в сообщении.

Также целью функциональной проверки является оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности. «СБУ должна стать технологической, быстрой и прочной», - заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По итогам аудита будут сформированы соответствующие предложения по реализации приоритетных задач в сфере реформирования ведомства.
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