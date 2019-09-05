Верующие Украинской Православной Церкви ответили на открытое обращение общины Православной Церкви Украины захваченного Спасо-Преображенского собора Винницы, обратив внимание на язык вражды активистов ПЦУ.

Фото: Винницкий Спасо-Преображенский собор, захваченный ПЦУ / vn.20minut.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в опубликованном пресс-службой Винницкой епархии ответе на обращение перешедших в ПЦУ прихожан Спасо-Преображенского собора.

«Уважаемые прихожане ПЦУ, в определенной степени положительным является то, что мы, наконец, стали для вас «братьями и сестрами во Христе». С другой стороны, трудно скрыть удивление, ведь в течение шести месяцев ваши священники, активисты и наиболее ревностные прихожане публиковали в соцсетях сообщения, репосты и комментарии, в которых ругали наших прихожан и священников едва не последними словами. «Титушки», «рейдеры», «предатели», «москали», «ФСБ-шники в рясах», которые «служат вражеской стране» и «оккупируют храмы», непосредственно из уст определенных прихожан», - говорится в сообщении.

Верующие УПЦ отмечают, что от представителей ПЦУ им неоднократно «приходилось слышать и различные обиды, и нецензурную брань, и даже прямые угрозы. И вдруг, после июльского видеообращения митрополита Симеона, который почему-то испугался желания прихожан УПЦ молиться возле Спасо-Преображенского собора, прихожане УПЦ стали «братьями». Странная и неожиданная метаморфоза. Но истинная ли?».

В Винницкой епархии УПЦ обратили внимание на то, что представители ПЦУ изменили свои убеждения после смены государственной власти.

«Были ли мы для вас «братьями и сестрами», когда у власти был Петр Порошенко, политика которого была четко направлена на укрепление ПЦУ и уничтожение УПЦ? Когда власть активно и не всегда законно поддерживала вашу структуру, и вы этой поддержкой охотно пользовались, думали ли вы о том, что мошенническим путем лишаете храмов «братьев и сестер во Христе»? Может, своеобразными проявлениями братской любви были атаки активистов на приходы УПЦ, избиения верующих, нападения на владыку Варсонофия?

Собственно, и сейчас, когда бывшие прихожане собора собираются у его стен на молитву, вы делаете все для того, чтобы никто из них не смог попасть к могиле митрополита Макария, который, кстати, нес архипастырское служение именно в УПЦ. Зато вы еженедельно выставляете забор посреди тротуара, ревностно охраняя от «братьев и сестер во Христе» пустое пространство у входа в собор.

Сейчас вы предлагаете «строить отношения в духе любви и мира». Но разве вы делали бы это, если бы в Украине не изменилась власть? Если бы глава государства не декларировал равное отношение ко всем религиям и конфессиям? Эти вопросы не риторические. Очень легко и почти незаметно «предатели» и «агенты ФСБ» стали для вас «братьями и сестрами во Христе». Нетрудно представить, как вы назовете нас снова, как только изменится политическая конъюнктура», - отмечают в епархии.

Как сообщалось, 4 сентября община ПЦУ захваченного Спасо-Преображенского собора Винницы к верующим Винницкой епархии УПЦ опубликовала открытое обращение, где посоветовала верующим УПЦ не слушать своих наставников, «которые продолжают говорить о расколе и сеют вражду». Сторонники новой структуры заявили, что духовенство Украинской Православной Церкви занимается агрессивной пропагандой и настраивает свою паству против верующих ПЦУ, которые хотят строить свои отношения с «братьями и сестрами во Христе» из УПЦ «в духе любви и мира».