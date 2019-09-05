Котировки варрантов, выпущенных в ходе частичной реструктуризации государственного долга Украины в 2015 году и привязанных к показателю роста ВВП после 2020 года, выросли до нового исторического максимума в 93% номинала.



По информации участников рынка, текущие котировки являются рекордными, что говорит об улучшении ожиданий инвесторов в эти бумаги относительно роста украинской экономики и получения выплат, сообщает УНИАН.

«Да, это рекордный уровень цен. Если динамика роста реального ВВП будет опережать текущие прогнозы экспертов, а они существенно консервативнее ожиданий правительства, варранты продолжат рост», - прогнозирует финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Эксперт считает, что текущий уровень цен на варранты, остающийся ниже номинала, подтверждает то, что рынок не закладывает 5-7% рост ВВП в ближайшие годы. Несмотря на пока еще низкую стоимость варрантов, Демкив не прогнозирует, что в ближайшие годы правительство решит их выкупить.

Старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик, в свою очередь, пояснил, что котировки ниже номинала говорят о наличии у инвесторов опасений относительно погашения бумаг либо о не достаточно привлекательной доходности инструмента. По его словам, рост котировок обусловлен тем, что все больше держателей этих бумаг верят в ускорение роста ВВП Украины выше 3%.

«В общем, если подытожить, то рост котировок говорит о том, что инвесторы стали более позитивно оценивать потенциальные выплаты по варрантам. Но котировки все еще ниже номинала – значит, сомнения все ещё сильны, и альтернативные вложения средств остаются более привлекательными», - подытожил эксперт.



Напомним, Министерство финансов Украины в ноябре 2015 года заявило о завершении частичной реструктуризации госдолга в объеме 18 млрд долл. В обмен на эти облигации были выпущены новые облигации с доходностью 7,75% годовых и погашением с 2019 по 2027 год, а также государственные деривативы.

По информации тогдашнего министра финансов Натальи Яресько, при росте ВВП Украины ниже 3% после 2020 года инвесторы-участники реструктуризации не будут получать платежи по деривативам, в то время как при более высоком росте экономики получат вознаграждение.

Новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук в одном из первых своих заявлений назвал задачей нового правительства достижение роста украинской экономики минимум на 40% в ближайшие пять лет.