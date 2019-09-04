С 1 сентября по 15 октября проходит прием заявок на участие в Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива 2019-2020».

Фото: newpravkonkurs.ru

Как сообщает «Фома» со ссылкой на сайт организаторов newpravkonkurs.ru, в программе принимают участие проекты, реализуемые на канонической территории Русской Православной Церкви и в странах, имеющих организации, связанные с укреплением традиционных нравственных ценностей и православной культуры. Принять участие в конкурсе могут также участники из Украины.

Победители будут объявлены не позднее 15 января 2020 года. Реализация проектов может начаться 15 февраля и завершиться 15 ноября 2020 года.

Сопредседатель Единого экспертного совета «Православной инициативы» епископ Зеленоградский Савва выразил надежду, что содержание инициатив заявителей позволит расширить типы проектов, подаваемых на конкурс.

«За 10 лет существования конкурса под эгидой Патриарха Московского и всея Руси Кирилла заявки были посвящены самой разной тематике: помощи приютам для беременных, созданию православных библиотек и образовательных программ; взаимодействию между православными приходами, общественными и благотворительными организациями. В новом конкурсе хотелось бы видеть и заявки нового типа – заявки, посвященные вовлечению людей в общественную жизнь, в том числе, в построение справедливого общества», – рассказал владыка Савва.

Проведение конкурса, в том числе техническое обеспечение конкурсных процедур, организация экспертизы поступивших заявок, финансирование победителей, получение и проверка отчетности, возложено на Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

Документы, а также методические материалы для подготовки заявки на конкурс размещены на сайте www.newpravkonkurs.ru.