С 1 сентября 2019 года импортеры фруктов в странах ЕС отказываются от закупок яблок и груш из Украины и других стран, не входящих в Евросоюз, в связи со вступлением в силу директивы (EU) 2019/523, сообщает EastFruit.

Эта директива была принята 21 марта 2019 года. Она предполагает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и некоторых других видов продукции. В рамках директивы, с 1 сентября 2019 года, все страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии у них случаев обнаружения определенных карантинных организмов, а именно: Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guenée) та Tephritidae (non-European).

Учитывая, что Украина является страной, свободной от этих организмов, т.к. случаев их выявления не было, компетентный орган Украины (Госпродпотребслужба) уже официально предложила Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорте этих товаров. Однако, на данный момент, официального ответа от Еврокомиссии пока не поступило, а значит, поставлять эти товары нельзя.

«Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, поступило нам сразу от нескольких экспортёров и производителей», - говорит Катерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Украинские производители в спешном порядке самостоятельно занимаются решением данной проблемы. Так экспортеры тепличных томатов и перца в данный момент за собственные средства пытаются юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от данных вредителей согласно процедурам ЕС. Они надеются, что это получится сделать быстрее, чем получить разрешение Евросоюза для всей страны через государственную систему, особенно на фоне ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия, в систему которого входил ранее компетентный орган. Также они ожидают, что смогут разблокировать экспорт еще до середины сентября, так как ранее уже сталкивались с подобной проблемой.

«Евросоюз является очень важным, хоть и не главным рынком сбыта для украинских производителей яблока премиального качества. В сезоне 2018/19 годов около 6 тыс. тонн яблока премиального качества было отправлено на рынки таких стран ЕС как Швеция, Великобритания, Греция, Польша и др. Также это важный рынок сбыта для промышленного яблока из Украины, в том числе и сертифицированного, как органическое – такого яблока было экспортировано около 5 тыс. тонн за сезон. Т.е. если поставки не будут разблокированы, то гипотетические потери наших производителей яблока в новом сезоне составят около $4-5 млн. долларов США или около 15% всей экспортной выручки. Для поставщиков тепличных овощей из Украины рынок ЕС является ещё более важным – на него приходится более половины всех поставок и тоже приблизительно на $4 млн. долларов США в год», - поясняет Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Хочется надеяться, что ситуацию можно будет достаточно быстро урегулировать, потому что в сезоне 2019/20 годов, украинское яблоко могло бы прочно закрепиться на рынках Евросоюза. Хорошие отзывы импортёров и потребителей об украинском яблоке в прошлом сезоне в сочетании со снижением производства яблока в ЕС и ожиданием более высоких цен на него, могли бы позволить украинским садоводам увеличить не только объём поставок, но и выручку от экспорта», - отмечает эксперт.

Учитывая сложившуюся ситуацию, ведущие садоводы Украины рады тому, что в течение последних двух лет активно работали над развитием поставок яблока на Ближний Восток и в страны Азии, снижая зависимость от поставок в Евросоюз. Тем более что цены на яблоко в этих странах всегда более высокие, чем в ЕС. В частности, УПОА совместно с ФАО и ЕБРР при поддержке инициативы EU4Business, организовала целый ряд успешных торговых миссий в страны Юго-Восточной Азии (Сингапур, Малайзия, Индонезия, Гонконг) и в ОАЕ и планирует организовать новые миссии в эти регионы в ближайшее время.

Поэтому запрет на экспорт яблока из Украины в ЕС прежде всего отразится на тех поставщиках, которые не умеют вырастить и должным образом подготовить яблоко к длинной логистике.

Кстати, на данный момент, практически все страны, не входящие в Евросоюз, не могут поставлять эти товары в ЕС, так как большинство стран не озаботилось этой процедурой заранее. Это касается и поставщиков яблок из Молдовы и Сербии, и даже поставщиков фруктов из США и Канады. В частности, поставщики фруктов и ягод из Канады и США говорят о том, что они столкнулись с необходимостью доказывать отсутствие карантинных организмов при поставках в ЕС таких товаров, как голубика, черника и черешня. Однако они считают, что это временная проблема, которую удастся решить довольно быстро.

Сколько может занять процедура получения разрешения на поставки продукции из каждой страны – на этот вопрос точно никто не может ответить. Пока же садоводы и поставщики тепличных овощей из стран ЕС получили возможность заработать дополнительные средства в условиях почти полного отсутствия конкуренции со стороны других стран. Нетарифные ограничения импорта – это действенный механизм поддержки производителей, который Евросоюз применяет регулярно и довольно часто.