Будучи наделенным Творцом многими богообразными дарами, человек имеет задачу стать подобным Богу.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в поздравлении Блаженнейшего Митрополита Онуфрия организаторам и участникам XXVII Международной конференции по православной духовности на тему: «Призвание к жизни во Христе» в Бозе (Италия), которое опубликовано на официальном сайте УПЦ.

«Великий учитель Западной Церкви блаженный Августин в начале своей «Исповеди» говорит: «[Господи,] Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе». Православная святоотеческая традиция видит принципиально важный подход к человеку и динамике его духовно-нравственного возрастания.

Путь каждого христианина начинается в крещальной купели, в которой «во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27), и само имя «христианин» указывает на это. Христос, входящий в нашу душу, становится не только внешним образцом и примером богоподобия, но той внутренней силой, которая, действуя в нас, дает возможность исполнить свое призвание», - отметил Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший также объяснил, каким образом человек может стать похожим на Бога.

«Мы, получив Христа в святом таинстве Крещения, имеем Его в себе как зачаток и залог нашего дальнейшего возрастания. Однако здесь открывается перспектива пойти двумя путями: как царь Ирод, избивавший младенцев, изгонять Христа из своего сердца и не давать Ему вырасти в нас, или приходить «в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13). Тогда с апостолом Павлом мы тоже сможем засвидетельствовать, что «уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20).

Принятие Христа в своем сердце и вынашивание Его, подражание Ему и возрастание в Нем — это путь восстановления человеческой целостности, поврежденной грехопадением; это путь уподобления Богу, который не прошли Адам и Ева, прельстившись обманом диавола; это путь, ведущий к полноценному обретению того, к чему мы были призваны творческим замыслом нашего Создателя», - подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Обращаясь к участникам конференции, Митрополит Онуфрий выразил надежду, что «живое обсуждение поднятых тем и вопросов послужит взаимному обогащению всех участников нынешнего международного форума».