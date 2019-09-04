Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года.

«6 марта 2016 года гражданин Украины Владимир Кошовенко принял активное участие в беспорядках, проходивших в Киеве, в ходе которых Кошовенко совместно с иными участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства», - говорится на сайте следкома.

В РФ утверждают, что в результате преступных действий Кошовенко и других лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу Посольства России в Украине причинен значительный материальный ущерб. Кошовенко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Как сообщается, подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное ч. 2, ст. 360 УК РФ (нападение на лица или учреждения, которые пользуются международной защитой).