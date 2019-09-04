Народный депутат от «Слуги народа» Елена Криворучкина прокомментировала свою интимную смс-переписку в стенах Верховной Рады.



«Я – не только депутат, я, прежде всего, человек. Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения. Во-первых, хочу напомнить, что кумой Юрия Корявченкова я не являюсь, проверяйте хоть, когда публикуете. Во-вторых, переписывалась я в официальный перерыв, об этом почему-то забыли написать. В-третьих, не завидуйте», – написала она в Facebook.





Накануне Криворучкину застукали на интимной переписке в Раде, она написала абоненту «Любимый» «Хочу с тобой заниматься любовью день и ночь».

