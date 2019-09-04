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На Тернопольщине в Загаецком монастыре Иоанна Милостивого почтили главную святыню обители - чудотворную икону Божией Матери «Всемилостивая».

Фото: Тернопольская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии, 1 сентября, в день праздника, Божественную литургию возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Накануне праздника от Спасо-Преображенского храма города Шумск в Загаецкий монастырь прошел традиционный крестный ход с молитвой к Богородице. Крестный ход возглавил благочинный Шумского округа – протоиерей Михаил Костюк со священниками района и многочисленными паломниками. Крестоходцев встречали в селах Новостав, Шумбар и Великие Загайцы.

У ворот монастыря Иоанна Милостивого верующих встретил наместник обители, архимандрит Герман с насельниками.

Затем паломники помолились во время праздничного всенощного бдения.
ForUm

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