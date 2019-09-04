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3 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных си, «Север» - 4 обстрела.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащего из состава Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники совершили обстрел позиции подразделений Объединенных сил вблизи Водяного из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
ForUm

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